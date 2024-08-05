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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز في حركة حماس

11:29 ص الإثنين 05 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل قيادي بارز آخر في حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، خلال عملية استهدفته أمس الأحد داخل القطاع.

وأفاد جيش الاحتلال في بيانه، أن القيادي هو عبد الفتاح الزريعي، قائلة إنه يعمل كـ "وزير اقتصاد حركة حماس".

وتابع جيش الاحتلال في بيانه أن الزريعي "قيادي في قسم التصنيع التابع للجناح العسكري لحركة حماس".

وسبق ذلك الإعلان تصريح الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من استهداف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أثناء غارة استهدفت مواصي خان يونس جنوبي القطاع قبل أسابيع.

ولم تؤكد حركة حماس حتى الآن أنباء مقتل الضيف خلال عملية المواصي.

وجاء إعلان إسرائيل عن مقتل الضيف والزريعي، بعد استهداف رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس طوفان الأقصى عبد الفتاح الزريعي
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