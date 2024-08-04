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الوادي الجديد تنفذ مبادرة مكافحة "إيدز النخيل" في حضور مدير المجلس الدولي للتمور (صور)

11:03 م الأحد 04 أغسطس 2024
  • عرض 6 صورة
    تجربة مكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد (6)
  • عرض 6 صورة
    تجربة مكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد (6)
  • عرض 6 صورة
    تجربة مكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد (6)
  • عرض 6 صورة
    تجربة مكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد (6)
  • عرض 6 صورة
    تجربة مكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد (6)
  • عرض 6 صورة
    تجربة مكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد (6)

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أطلقت محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد فعاليات مبادرة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، المعروفة إعلاميًا باسم "إيدز النخيل"، بحضور مدير المجلس الدولي للتمور ضمن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة.

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونائبته حنان مجدي، إلى جانب الدكتور عبد الرحمن الحبيب، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، والدكتور حسام متولي، رئيس مركز البحوث الزراعية المعدلة المركزي لأبحاث النخيل، إحدى تجارب مكافحة سوسة النخيل الحمراء بأحد الحقول الزراعية شمال مدينة الخارجة. ورافقهم عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

تضمنت الفعاليات عرضًا تعريفيًا لأهداف المبادرة ومراحل تنفيذها. وأوضح المحافظ أنه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية، بهدف الحد من انتشار بؤر الإصابة والقضاء على الآفة تدريجيًا. وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على المحصول الاستراتيجي للتمور والتوسع في زراعة النخيل بمختلف الأصناف التقليدية والمستحدثة، وزيادة الفرص التصديرية للمنتج.

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل جهودها المستمرة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء من خلال عقد الندوات وتنفيذ الزيارات الميدانية لمزارع النخيل لتوعية المزارعين بطرق المكافحة والوقاية. وبيّن المرسي أن المرحلة الأولى من المبادرة انتهت بفحص وعلاج 7 قطاعات على مستوى المحافظة، تشمل بئر البوصة وبئر جناح 1 في مركز الخارجة، ومركز بلاط، وبئر موط البلد في مركز الداخلة، ومنطقة الهنداو 1، ومنطقة القصر 1، ومركز الفرافرة.

أعلن الدكتور مجد المرسي عن انطلاق أعمال المرحلة الثانية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في مركز الفرافرة، حيث تم تنفيذ ندوة حقلية لمزارعي النخيل بمنطقة أبو هريرة في القطاع رقم 14، والقطاع رقم 7 بمركز الفرافرة.

محافظة الوادي الجديد مبادرة مكافحة إيدز النخيل محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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