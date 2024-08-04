إعلام عبري: انتقادات حادة لنتنياهو بفريق المفاوضات وتوقعات باستقالة ممثل الجيش

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا جديدة قد تعرقل إمكانية إبرام صفقة التبادل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن نتنياهو اشترط في المفاوضات إجلاء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم إلى وجهة ثالثة وليس للضفة أو غزة.

وأكدت مصادر في وفد المفاوضات الإسرائيلي، أن الطلب الجديد لنتنياهو يختلف عما جاء في مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن ويعرض الصفقة للفشل.

وكشفت مصادر إسرائيلية، أن هناك انتقادات حادة لنتنياهو في فريق المفاوضات وتوقعات باستقالة ممثل الجيش، موضحين أن مكتب نتنياهو بدأ البحث عن بديل لممثل الجيش في فريق المفاوضات نيتسان ألون.