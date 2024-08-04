تعطل تطبيقات تحديد المواقع في إسرائيل يثير مخاوف من اقتراب الرد الإيراني

وكالات

أبلغ سكان وسط إسرائيل عن حدوث اضطرابات في تطبيقات الملاحة التي تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وظهر لبعض سائقي السيارات في تل أبيب أنهم كانوا في بيروت.

وأثارت اضطرابات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مخاوف من هجوم وشيك من إيران بعد الإبلاغ عن حوادث مماثلة في أبريل عندما أطلقت إيران 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل ردا على مقتل مسؤولها الكبير في دمشق.

وقد تم الإبلاغ في السابق عن حدوث اضطرابات في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على نطاق واسع في شمال إسرائيل أو المناطق القريبة من غزة، ولكنها كانت أقل شيوعا في وسط إسرائيل.

وفي أبريل الماضي، قام جيش الاحتلال بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، وسط تصاعد التوترات مع إيران، وأثناء الهجوم الإيراني على إسرائيلي في 13 أبريل الماضي.