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BBC

تعطل تطبيقات تحديد المواقع في إسرائيل يثير مخاوف من اقتراب الرد الإيراني

01:54 م الأحد 04 أغسطس 2024

إسرائيل

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وكالات

أبلغ سكان وسط إسرائيل عن حدوث اضطرابات في تطبيقات الملاحة التي تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وظهر لبعض سائقي السيارات في تل أبيب أنهم كانوا في بيروت.

وأثارت اضطرابات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مخاوف من هجوم وشيك من إيران بعد الإبلاغ عن حوادث مماثلة في أبريل عندما أطلقت إيران 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل ردا على مقتل مسؤولها الكبير في دمشق.

وقد تم الإبلاغ في السابق عن حدوث اضطرابات في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على نطاق واسع في شمال إسرائيل أو المناطق القريبة من غزة، ولكنها كانت أقل شيوعا في وسط إسرائيل.

وفي أبريل الماضي، قام جيش الاحتلال بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، وسط تصاعد التوترات مع إيران، وأثناء الهجوم الإيراني على إسرائيلي في 13 أبريل الماضي.

إسرائيل إيران تل أبيب بيروت
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