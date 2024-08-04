أكسيوس: توقعات أن تهاجم إيران إسرائيل غدًا الاثنين

(وكالات)

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم، إنهم يتوقعوا أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين.

وأضاف المسؤولون، الذين لم يكشف الموقع الأمريكي عن هويتهم، أنهم لا يمتلكون معلومات عما إذا كانت إيران وحزب الله اللبناني سيشنان هجوما منسقًا أم بشكل منفصل.

وقال "أكسيوس"، إن يعتقد أن إيران وحزب الله لا يزالان يعملان على خططهما العسكرية.

وهددت إيران بشن هجومًا على إسرائيل للانتقام من عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في محل إقامته في طهران.

وطالبت عدد من الدول رعاياها بمغادرة لبنان في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وتهديد حزب الله بنقل الحرب إلى معركة مفتوحة.