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أوكرانيا تقدم لأمريكا قائمة بأهداف في روسيا تسعى لضربها بصواريخ "أتاكمز"

10:58 م السبت 31 أغسطس 2024

صواريخ أتاكمز

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كييف – (أ ش أ)
قال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، في مقابلة تلفزيونية، إنه قدم إلى المسؤولين الأمريكيين الكبار قائمة بالأهداف الروسية التي ترغب أوكرانيا في ضربها بصواريخ أتاكمز طويلة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "يوكرين إندبندنت" الأوكرانية أن هذه الأنباء ظهرت مع وصول وفد أوكراني إلى واشنطن للقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومسؤولين غربيين آخرين.
وتدفع كييف منذ فترة طويلة بأن القيود المفروضة على استخدام الأسلحة طويلة المدى يعيق جهودها الحربية، بينما زعمت واشنطن أن السماح لأوكرانيا بضرب أعماق الأراضي الروسية قد يؤدي إلى تصعيد النزاع.
ورفضت أوكرانيا هذه الحجج وزادت الضغط لرفع الحظر في الأسابيع الأخيرة وسط التوغل المستمر في منطقة كورسك الروسية، ولم يتزحزح البيت الأبيض عن موقفه، على الرغم من تأييد بعض السياسيين الأمريكيين لمطالب كييف.
وبحسب وزير الدفاع الأوكراني فإن هذه القائمة تشمل المطارات التي يستخدمها الجيش الروسي لشن ضربات ضد المراكز السكانية عبر أوكرانيا.
وتقع الأهداف المدرجة في القائمة ضمن نطاق الصواريخ طويلة المدى، وتصر كييف على رفع القيود على استخدام أتاكمز لحماية شعبها وبنيتها التحتية، بحسب أوميروف.
يشار إلى أنه في يونيو الماضي، سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا بضرب الأهداف العسكرية الروسية على بعد قليل من الحدود، لكنها أبقت على الحظر على الهجمات العميقة داخل روسيا بصواريخ طويلة المدى مثل أتاكمز.

هذا المحتوى من

Asha
صواريخ أتاكمز روسيا أمريكا أوكرانيا
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