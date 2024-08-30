بعد 8 سنوات.. الجيش الألماني ينهي عمليته في النيجر

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أنهت القوات المسلحة الألمانية انتشارا للقوات استمرت ثماني سنوات في النيجر، بعد تسليمها السيطرة على قاعدة جوية هامة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وهبطت في ألمانيا، مساء اليوم الجمعة، طائرة عسكرية تقل الجنود الألمان الـ 60 المتبقين الذين كانوا متمركزين في القاعدة الجوية بالعاصمة نيامي.

وهناك طائرة نقل ثانية من طراز إيه 400 إم تحمل معدات في طريق عودتها إلى ألمانيا أيضا.

وكانت القاعدة الجوية الواقعة في ضواحي نيامي تضم ما يصل إلى 120 جنديا ألمانيا، وكانت تعتبر من الأصول الهامة في الجهود الغربية لاحتواء الإرهاب في المنطقة.

وكانت ألمانيا قد وافقت على تسليم السيطرة على القاعدة في يوليو، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع السلطات في النيجر بشأن منح الحصانة القانونية لجنودها.

وبعد وقوع الانقلابيين في مالي وبوركينا فاسو، كان يُنظر إلى النيجر لفترة من الوقت باعتبارها الدولة التي تُحكم ديمقراطيا وآخر شركاء الغرب في مكافحة الإرهاب في المنطقة، التي عانت من هجمات متكررة من جانب جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت قاعدة نيامي الجوية بمثابة المركز اللوجستي لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي المجاورة والتي أنشئت في عام 2013 وتم حلها العام الماضي.

وخدم حوالي 3200 جندي ألماني في نيامي على مدار السنوات الثماني.