كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان تدريباتهما العسكرية المشتركة الصيفية

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة الرئيسية "أولتشي فريدوم شيلد" .

وأطلق الحليفان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس التدريبات المشتركة بينهما يوم 19 أغسطس الماضي لتعزيز استعدادهما الدفاعي المشترك في مواجهة التهديدات الصاروخية وهجمات التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي والهجمات السيبرانية والتهديدات البرية والبحرية والجوية من قبل كوريا الشمالية.

وقاما بتدريبات متعددة المجالات باستخدام مجموعة متنوعة من الأصول.

وأجرى الجانبان، 48 تمرينا تدريبا ميدانيا بالتزامن مع "أولتشي فريدم شيلد" لهذا العام، وبعد اختتام المناورات، ستجري تمارين التدريب الميداني باستمرار، بما في ذلك تدريبات "سانغ يونغ"، حتى منتصف سبتمبر.

وخلال فترة التدريبات، تم إجراء تدريب على سيناريو يحاكي هجوما نوويا كوريا شماليا للمرة الأولى.

وأقامت وزارة الدفاع لأول مرة اجتماعا مع الوكالات ذات الصلة لمناقشة سبل الرد على المعلومات المضللة في زمن الحرب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، إن قدرات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وموقفهما للرد بقوة على أي تهديد كوري شمالي، قد تعززت من خلال تدريبات أولتشي فريدوم شيلد والتدريبات الميدانية المشتركة بينهما".