زيلينسكي: رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد روسيا سيساعد في إنهاء الحرب

أوكرانيا - (أ ش أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى التي يوفرها الشركاء الدوليون لضرب الأهداف العسكرية داخل روسيا سيساعد أوكرانيا على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله "نواصل الإصرار على أن رفع القيود المفروضة على الضربات بعيدة المدى لأوكرانيا الآن، سيساعدنا على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن بطريقة عادلة لأوكرانيا وللعالم ككل.. إن الدفاع عن الحياة له نفس المعنى في كل مكان.. أشكر جميع من يساعدوننا".

وأكد الرئيس الأوكراني أن جميع الشركاء الدوليين يجب أن يكونوا أكثر نشاطا في مكافحة الأعمال العدائية الروسية، وقال "لا ينبغي لهذه الأعمال أن تصبح أبدا نوعا من الوضع الطبيعي المزعوم الجديد لأوروبا".