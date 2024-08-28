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الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم نفس ذرائع الحرب بغزة لاجتياح الضفة

11:36 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش

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وكالات

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم نفس ذرائع الحرب في غزة لاجتياح الضفة الغربية.

وأكد الهباش في تصريحات لقناة "العربية، أن إسرائيل تريد تكرار سيناريو التهجير في الضفة الغربية كما فعلت في غزة، موضحا أنه لم يعد هناك أي تنسيق أمني من قبل السلطة الفلسطينية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت فجر اليوم، عملية عسكرية واسعة على جنين وطوباس وطولكرم، أسفرت حتى عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين وإلحاق تدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العملية المتواصلة على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

ووفق الوكالة، "فرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها".

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