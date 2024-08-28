الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين يتعهدون بدعم باكستان في مواجهة الإرهاب

باكستان - (أ ش أ)

أدان الحلفاء الدوليون لباكستان الهجمات المسلحة الأخيرة في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد وتعهدوا بدعم مكافحة الإرهاب في ظل مواجهة باكستان لموجة من الهجمات الإرهابية.

فقد أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجمات، وعن أسفها على فقدان رجال إنفاذ القانون والمدنيين في منطقة موساخيل في بلوشستان وغيرها من المناطق، وفقا لما أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

وكتبت السفارة الأمريكية لدى إسلام أباد على منصة "إكس" "نتضامن مع أسر وأحباء القتلى في الهجمات الإرهابية، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب باكستان في حربها ضد الإرهاب".

كما أعربت الصين عن حزنها العميق إزاء الهجمات في المقاطعة التي تضم مشروعات كبرى تقودها الصين.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية الهجمات وأكدت دعم بكين الثابت لباكستان في جهودها لمكافحة الإرهاب، وقالت "تقف الصين بحزم ضد جميع أشكال الإرهاب، وسنواصل تقديم الدعم القوي لباكستان في جهودها لتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب والحفاظ على التضامن الاجتماعي والاستقرار وحماية سلامة الناس".

وانضم الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الهجمات، وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي إن "الإرهاب والعنف بأي شكل من الأشكال ليس لهما مكان"، معربة عن تضامنها مع ضحايا العنف.

كما أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء التزايد الأخير في أعمال العنف في بلوشستان، وقدمت القنصلية الألمانية في كراتشي الدعم للضحايا وأسرهم، على أمل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة بسرعة.