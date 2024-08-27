البث العبرية: وفد تقني إسرائيلي يتوجه غدًا إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن وفدا تقنيا إسرائيليا يتوجه غدا إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن الوفد التقني يضم مسؤولين من الموساد والجيش والشاباك، موضحة أن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيواصل لقاءاته مع الوسطاء بالدوحة لتقليص الفجوات.

وكانت جولة المفاوضات الأخيرة التي استضافتها القاهرة، تعثرت بسبب إصرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا بصفة مستمرة وهو ما رفضته حركة حماس بشكل قاطع.

من جانبها، أعلنت حركة حماس تمسكها بما تم التوافق عليه في 2 يوليو الماضي المبني على المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.