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الجيش الصيني يبدأ مناورات بالذخيرة الحية على الحدود مع ميانمار

12:17 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

الجيش الصيني

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الصين - (أ ش أ)

تبدأ قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني، مناورات مشتركة بالذخيرة الحية، بمشاركة وحدات من الجيش والقوات الجوية على الحدود بين الصين وميانمار.
وقال المتحدث باسم القيادة "تيان جون لي"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن المناورات تهدف إلى اختبار قدرات القيادة في الاستطلاع والإنذار المبكر والتحكم متعدد الأبعاد وشن ضربات، مشيرا إلى أن القوات مستعدة للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، وملتزمة بحماية السيادة الوطنية والاستقرار على الحدود وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين.

الجيش الصيني الصين ميانمار
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