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BBC

بمشاركة هاريس.. البيت الأبيض: بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نتنياهو صفقة الأسرى

10:22 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

جون كيربي

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وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وأشار كيربي إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس انضمت إلى بايدن ونتنياهو في الاتصال الهاتفي.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، قولهم إن الرئيس جو بايدن سيحث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى يكون أكثر مرونة بشأن صفقة الأسرى ومحور فيلادلفيا.

من جانبه، أكد موقع "واللا" العبري أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا مع نتنياهو الليلة لإقناعه بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا.

جون كيربي البيت الأبيض بايدن نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة صفقة الأسرى محور فيلادلفيا طوفان الأقصي
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