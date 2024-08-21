بمشاركة هاريس.. البيت الأبيض: بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نتنياهو صفقة الأسرى

وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وأشار كيربي إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس انضمت إلى بايدن ونتنياهو في الاتصال الهاتفي.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، قولهم إن الرئيس جو بايدن سيحث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى يكون أكثر مرونة بشأن صفقة الأسرى ومحور فيلادلفيا.

من جانبه، أكد موقع "واللا" العبري أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا مع نتنياهو الليلة لإقناعه بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا.