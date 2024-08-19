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فيديو| نتنياهو: المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى الأحياء

09:03 م الإثنين 19 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقدت اليوم اجتماعا جيدا ومهما مع وزير الخارجية الأمريكي.
وأضاف نتنياهو، خلال تدوينة له على موقع "إكس"، "أن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء هو جزء من المرحلة الأولى للصفقة".

وأعرب نتنياهو عن تقديره للتفهم الذي أبدته الولايات المتحدة لمصالح إسرائيل الأمنية الحيوية، مضيفًا نقدر جهود الولايات المتحدة في الدفاع الإقليمي ضد المحور الإيراني وهو أمر مهم لإسرائيل".

بنيامين نتنياهو صفقة الأسرى الاحتلال الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى
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