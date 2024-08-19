فيديو| نتنياهو: المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى الأحياء

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقدت اليوم اجتماعا جيدا ومهما مع وزير الخارجية الأمريكي.

وأضاف نتنياهو، خلال تدوينة له على موقع "إكس"، "أن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء هو جزء من المرحلة الأولى للصفقة".

אני מעריך את ההבנה שארצות-הברית גילתה לאינטרסים הביטחוניים החיוניים שלנו, תוך כדי המאמצים המשותפים שלנו להביא לשחרור חטופינו.



ואני מבקש להדגיש: מאמצים לשחרור מקסימום מספר חטופים חיים - כבר בשלב הראשון של העסקה. pic.twitter.com/0TRNXp8ces — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 19, 2024

وأعرب نتنياهو عن تقديره للتفهم الذي أبدته الولايات المتحدة لمصالح إسرائيل الأمنية الحيوية، مضيفًا نقدر جهود الولايات المتحدة في الدفاع الإقليمي ضد المحور الإيراني وهو أمر مهم لإسرائيل".