قوات الاحتلال تهدم بناية في شمال القدس

القدس - (د ب أ)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بناية سكنية قيد الإنشاء في محيط الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين في بلدة الرام شمال مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال هدمت بناية من أصل 17 تم إخطارها بالهدم لصالح الشارع الاستيطاني الرابط بين الحاجزين العسكريين شمال القدس المحتلة".

وأوضحت محافظة القدس أن "قوات الاحتلال برفقة ثلاث جرافات اقتحمت البلدة وشرعت بهدم بناية تبلغ مساحتها 3500 متر مربع، مكونة من أربعة طوابق.

و"نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر يوليو الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة"، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.