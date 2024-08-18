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BBC

ملثم يطعن صبيًا يبلغ 11 عامًا حتى الموت في إسبانيا

07:00 م الأحد 18 أغسطس 2024

طعن - تعبيرية

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مدريد - (د ب أ)

أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية (آر تي في إي)، اليوم الأحد، أن مهاجما ملثما قتل صبيا يبلغ من العمر 11 عاما طعنا أثناء مشاركته في مباراة بملعب كرة قدم في بلدة إسبانية صغيرة جنوب العاصمة مدريد.

وكان المهاجم قد ظهر فجأة على أرض الملعب في بلدة موسيجون قبل أن يطعن الصبي بأداة حادة.

وأفاد تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية أنه حين وصل المسعفون، كان الصبي البالغ من العمر 11 عاما يعاني من قصور في القلب، ولم يتمكن المسعفون من إنعاشه.

وجرى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق للعثور على المهاجم مجهول الهوية،

وقال رئيس منطقة كاستيا لا مانشا، إيميليانو جارسيا بيج، إنه شعر بالصدمة جراء الجريمة وأعرب عن تعازيه لأسرة الصبي.

ودعا في منشور على تطبيق إكس، أيضا، إلى البحث عن الجاني وتقديمه للمحاكمة.

هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية ملثم قتل صبي جرائم قتل مدريد طعن
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