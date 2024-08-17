حزب الله يضيف مواقع إسرائيلية جديدة على قائمة أهدافه

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله في ثلاثة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا، اليوم السبت، موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية، وموقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا بالقذائف المدفعية، وموقع "حدب يارون" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيان صحفي إن "عناصره استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".

كما أعلن حزب الله في بيان ثان أن عناصره استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي بيان ثالث أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان حزب الله، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، استهداف مستعمرة إييليت هشاحر الإسرائيلية، للمرّة الأولى، بصواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه "رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية أدخلت المقاومة الإسلامية اليوم على جدول نيرانها مستعمرة إييليت هشاحر وقصفتها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

وسقط 10 قتلى و5 جرحى في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على منطقة "وادي الكفور" في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.