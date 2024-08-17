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عبد العاطي لنظيره الإيراني: التصعيد لن يؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي

07:59 م السبت 17 أغسطس 2024

بدر عبد العاطي

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وكالات

في إطار متابعة التطورات بالمنطقة والجهود المصرية للتهدئة جرى، مساء اليوم السبت، اتصال هاتفي د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، و"على باقري كني" وزير خارجية إيران بالوكالة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال يأتي في إطار المساعي المصرية المُكثفة التي تستهدف احتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والحرص على التواصل المُستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتخفيف حدة التوتر التي يشهدها الإقليم.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي أن مصر لن تألو جهداً لإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة للشعب الفلسطيني، وأن المجتمع الدولي أصبح مدركاً أكثر من أي وقت مضى لضرورة وقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وأكد وزير الخارجية كذلك على أهمية العمل على احتواء أي تصعيد في المنطقة بسبب الحرب في غزة، وشدد على ضرورة تفادي مخاطر توسيع رقعة الصراع الحالي، والتي لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

واستعرض عبد العاطي الاتصالات الإقليمية والدولية التي تجريها مصر لتحقيق هذا الهدف، وبما يخدم جميع شعوب المنطقة، مؤكداً على أن هناك مصلحة مصرية في وقف التصعيد.

واختتم المُتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن "باقري" أعرب خلال الاتصال عن تقديره للجهود المصرية الحالية والمسؤولية التي تتحملها مصر لوقف الحرب في غزة والتهدئة، مؤكداً على اهتمامه باستمرار التواصل بين البلدين بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وزير خارجية إيران إيران قطاع غزة صفقة تبادل الأسرى
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