قيادي بحماس: حديث واشنطن عن قرب التوصل لإنهاء حرب غزة وهم

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري، اليوم السبت، إن "حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "وهم"، في بيان لوكالة "فرانس برس".

وجاء تصريح أبو زهري بعد تقديم الولايات المتحدة الأمريكية مقترحًا جديدًا لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد القيادي في حماس أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق"، مضيفًا "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أمريكية".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، عبر بايدن عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك بات أقرب اليوم مما كان عليه قبل أيام.

وحذر بايدن جميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا إن "التوصل إلى اتفاق بات قريبا".