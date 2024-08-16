وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان ودعمها لوحدته وسلامة أراضيه

وكالات

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تضامن بلاده مع لبنان ودعمها الكامل لوحدته وسلامة أراضيه، مشددا على أهمية وقف التصعيد وعدم انجرار المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة.

وجاء تصريح عبد العاطي بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في عين التينة في بيروت اليوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية المصري "نؤكد تضامننا ووقوفنا إلى جانب لبنان في هذا الظروف العصيب ونؤكّد أننا لن نألوا جهداً في سبيل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة باعتبار أن هذا هو الأساس لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر".

وأضاف "أكدت إدانة مصر الكاملة لكافة السياسات الاستفزازية بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان ونؤكّد مرة أخرى دعم مصر الكامل لوحدة لبنان وسلامة أراضيه وسيادة لبنان وأي انتهاك للسيادة اللبنانية هو أمر مدان والعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت أمر مرفوض وأن سياسة الاغتيالات مرفوضة تماماً ".

وشدّد "على أهمية وقف التصعيد وعدم انجرار المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة " مشيراً إلى أن "بلاده تبذل كل جهد ممكن لوقف التصعيد والعمل بأسرع وقت ممكن للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".

ورأى إن "استمرار العدوان على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين الأبرياء هو السبب الأساسي وراء التصعيد في المنطقة ولا بد من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة حتى نوقف التصعيد".

وأعلن أن "لبّ الصراع في هذه المنطقة هو استمرار القضية الفلسطينية دون حلّ واستمرار عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولة مستقلة على كامل ترابه الوطني على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان وزير الخارجية المصري قد وصل ظهر اليوم الجمعة إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.





