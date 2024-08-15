وزيرالخارجية: مصر تحرص على التوازن الاستراتيجي في علاقتها مع القوى الدولية

مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الخميس أن البوصلة التي تحكُم السياسة الخارجية المصرية هي مصلحة الأمن القومي ، وأن مصر تحرص على التوازن الاستراتيجي في علاقتها مع القوى الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب حازم عمر رئيس اللجنة وعضوية كل من النائب عفت السادات وكيل أول اللجنة، والنائبة سماء سليمان وكيلة اللجنة، والنائبة عايدة نصيف أمين سر اللجنة.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة بأن الدكتور بدر عبدالعاطي أكد اعتزازه ووزارة الخارجية بتعزيز العلاقات مع البرلمان ونوابه..مؤكداً أنه تم توجيه كافة القطاعات بوزارة الخارجية بتوثيق العلاقات مع مجلس الشيوخ.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزيرالخارجية ووفد لجنة العلاقات الخارجية تبادلا الرؤى والتقييمات إزاء كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الأهمية للسياسة الخارجية المصرية وتحقيق مصالحها وعلى رأسها الحرب الدائرة في غزة ، حيث استعرض وزير الخارجية في هذا السياق الاتصالات المكثفة التي يجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وضمان عدم اتساع رقعة الصراع والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال السفير أبوزيد إن وفد لجنة العلاقات الخارجية حرص خلال اللقاء على التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية ..مثمناً الجولات الخارجية التي أجراها وزير الخارجية إلى العديد من الدول الإفريقية، حيث أطلع الدكتور بدر عبدالعاطي الوفد على نتائج زياراته.

وأكد وزير الخارجية حرصه على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية ولاسيما دول حوض النيل..منوها بأهمية العمل لزيادة الدعم لدول القارة وحث القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا للدولة ، على تعزيز انخراطه في مشروعات التنمية في إفريقيا بما يصب في صالح مصر والشعوب الإفريقية الشقيقة

ومن جهته .. أكد الوفد في هذا السياق على أن الزيارات إلى إفريقيا تسهم في تقارب الشعوب وأنه يتعين تكثيف تلك الزيارات، مع التوضيح أن وجود تمثيل برلماني في تلك الزيارات يعد أمراً مهماً في إطار التوجه للتقارب مع شعوب القارة..وثمن رئيس اللجنة في هذا الصدد زيادة مشاركة مصر في قوات حفظ السلام في إفريقيا.

وأردف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبى، لاسيما مع ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على أهمية استمرار تواصل نواب البرلمان مع نظرائهم في البرلمان الأوروبى لاسيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر.