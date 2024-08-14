وزارة الدفاع الجزائري: إحباط مخطط إرهابي يستهدف الانتخابات الرئاسية

الجزائر - (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأنها أحبطت مخططا لحركة استقلال منطقة القبائل "الماك" التي تصنفها الحكومة "حركة إرهابية"، بتواطؤ مع "أجهزة استخباراتية أجنبية معادية للجزائر، يستهدف الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل".

وجاء في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن "المصالح الأمنية المشتركة أوقفت يوم 4 أغسطس الجاري بميناء بجاية شرقي البلاد، المسمى (زايدي موسى) رفقة زوجته، وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى كانت مخبأة بإحكام بمركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا".

وأوضحت الوزارة أنه بعد مباشرة التحقيقات، اعترف الموقوف بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي "ماك"، مؤكدا أن كمية السلاح المحجوزة تم شراؤها وتخطيط عملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة على مستوى التراب الفرنسي، ثم توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم والناشطة في الخفاء.

كما أوضح أن هذه الأسلحة كان الغرض "استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبر مسبقا وبتواطؤ أجهزة استخباراتية أجنبية معادية للجزائر، بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وكشفت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة وبعد الاستغلال الأمثل لهذه المعلومات، قامت بتوقيف 19 عنصرا آخرين من هذه الشبكة الإرهابية وحجز كمية أخرى معتبرة من السلاح كانت متواجدة بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجاية، ليصل مجموع الذين تم توقيفهم إلى 21 متهما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.