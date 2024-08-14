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الأمم المتحدة تطلق مشاريع بقيمة 40 مليون دولار في جنوب أفغانستان

08:09 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

الأمم المتحدة

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كابول - (د ب أ)

بدأت الأمم المتحدة مشاريع مختلفة بقيمة 40 مليون دولار في المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية من أفغانستان.

ووفقا لمسؤولي الأمم المتحدة في أفغانستان، من المتوقع أن تكتمل هذه المشاريع بحلول عام 2025، مع التركيز على التعامل مع التحديات التي يواجهها اللاجئون العائدون والمجتمعات المحلية، بحسب قناة"طلوع نيوز"الإخبارية الأفغانية اليوم الأربعاء.

وقالت إندريكا راتوات، نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان: "نعم، هناك احتياجات فورية ومحددة للغاية للعائدين، لكن النهج هو أيضا اتباع نهج قائم على المجتمع، لأن المجتمع لديه أيضا بعض هذه الاحتياجات - مثل التعليم، والوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية؛ لذلك أينما نحاول تطبيق برامج، ننظر إليها من حيث احتياجات المجتمع والعائدين مع".

كانت منظمات إغاثة دولية قد ذكرت في بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، أن ما يقدر بنحو 23.7 مليون شخص في أفغانستان بحاجة إلى المساعدة، من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 40 مليون نسمة، وحتى الآن، تم جمع 25% فقط من إجمالي 3.06 مليار دولار المطلوبة لدعمهم هذا العام.

وأفاد البيان بأن أكثر من 6.3 مليون شخص نزحوا داخليا في أفغانستان، في الوقت الذي تضاعفت فيه البطالة خلال العام الماضي.

ووفقا للتقارير، فقد عاد حوالي 680 ألف أفغاني إلى البلاد من باكستان منذ سبتمبر من العام الماضي.

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