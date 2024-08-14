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ليتوانيا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.2% والاستثمار بتطوير الطائرات المسيرة

06:48 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

ليتوانيا

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ريجا - (د ب أ)

أعلنت وزارة المالية في فيلنيوس، اليوم الأربعاء، أن ليتوانيا تعتزم زيادة حجم الإنفاق الدفاعي إلى 3.2% من الناتج الإجمالي المحلي العام الجاري.

ومن المقرر أن تستثمر الحكومة الليتوانية 130 مليون يورو (143 مليون دولار) إضافية لتطوير الطائرات المسيرة وأسلحة أخرى.

وذكرت وزارة الدفاع أن الإنفاق الإضافي سيوجه لتنفيذ مشروعات تسليح ضرورية، بما يشمل أنظمة الدفاع بالطائرات المسيرة.

ومن خلال الاستثمارات الجديدة سوف تتجاوز البلاد نسبة الإنفاق الدفاعي المستهدفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، البالغة 2% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي، بينما تبذل دول أخرى مجهودا كبيرا لتفي بالحجم المستهدف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تحقق ألمانيا هذا الهدف في 2024 لأول مرة من 20 سنة، حيث سيصل الإنفاق الدفاعي إلى 2.12 % من الناتج الإجمالي المحلي.

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