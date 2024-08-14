خامنئي: الشعور بالضعف والعزلة والاستسلام لإرادة العدو من آثار تضخيم قدراته

وكالات

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الشعور بالضّعف، والعزلة، والاستسلام لإرادة العدوّ، يعد من آثار تضخيم قدراته في المجال السياسيّ.

وكتب الحساب الرسمي لخامنئي، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "إنّ هدف العدوّ من هذه الحرب النفسيّة في الميدان العسكريّ هو بثّ الخوف والتراجع، ووفق تعبير القرآن الكريم، يستتبع التراجع غير التكتيكي، في أيّ ميدان عسكري، أو سياسي، أو إعلامي، أو اقتصادي، الغضب الإلهي".

وتابع: "منذ انتصار الثورة الإسلاميّة، أوهمَ الأعداءُ شعبَنا بشتّى الأساليب أن عليكم الخشية من أمريكا، بريطانيا، والصهاينة" مضيفًا أن الشهداء أحبطوا بتضحياتهم هذه الحرب النفسيّة.