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BBC

الصين: مستعدون لتعزيز العلاقات مع الحكومة الإيرانية الجديدة

04:18 م الأحد 11 أغسطس 2024

وزير الخارجية الصيني، وانج يي

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بكين - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الأحد، لنظيره الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، إن بلاده مستعدة للعمل مع القيادة الإيرانية الجديدة لتعزيز التنمية الصحية للعلاقات الثنائية، بحسب بيان للحكومة الصينية.

وأضاف وانج، خلال اتصال هاتفي، إن بكين ترحب بمشاركة إيران في الأنشطة التي تستضيفها الصين بصفتها الرئيس الدوري لمنظمة شنغهاي للتعاون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وانج إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع إيران في إطار تجمع بريكس.

وأضاف وانج أن الصين تعارض وتدين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال وانج إن الصين تدعم جهود إيران الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

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