مسؤول يمني: وفاة 34 شخصا بالكوليرا في تعز منذ مطلع 2024

صنعاء - (د ب أ)

أعلن مسؤول صحي يمني، اليوم الأحد، وفاة 34 شخصا وإصابة نحو أربعة آلاف آخرين بمرض الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد منذ مطلع العام الجاري.

وقال تيسير السامعي مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد الوفيات جراء مرض الكوليرا والإسهال المائي في المحافظة ارتفع إلى 34 حالة منذ مطلع العام الجاري .

وأضاف السامعي أن عدد الإصابة بالكوليرا في المحافظة خلال الفترة ذاتها ارتفع إلى ثلاثة آلاف و950 حالة منها 679 حالة مؤكدة مخبريا.

وحذر السامعي من استمرار انتشار المرض في المحافظة الأكثر سكانا جراء موسم الأمطار الذي يدفع بتفشي الأمراض والأوبئة ، لافتا إلى أن استمرار تفشي الكوليرا يأتي مع تراجع حاد في تمويل القطاع الصحي في اليمن ما يهدد بإغلاق العديد من المرافق الطبية.

وناشد المنظمات الدولية والمانحين مساعدة اليمن بشكل عام ومحافظة تعز بشكل خاص في مواجهة التحديات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي جراء نقص الدعم والتمويل.

ويشهد اليمن أمطارا غزيرة متواصلة أدت إلى تضرر نحو 100 ألف شخص ووفاة وفقدان قرابة 60 شخصا خلال الأيام الماضية.

و حذر وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح ، قبل أيام ، من أن نقص تمويل القطاع الطبي في بلاده قد يؤدي إلى إغلاق قرابة ألف مرفق طبي.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الحرب المتواصلة في البلاد منذ نحو 10 سنوات والتي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.