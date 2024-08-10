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عبد العاطي يتوجه إلى كيجالي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي

10:48 م السبت 10 أغسطس 2024

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي

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وكالات

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة توجه، اليوم السبت، إلى العاصمة الرواندية كيجالي للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا "بول كاجامي".

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين في مراسم التنصيب، كما ستمتد الزيارة لتشمل عدداً من الفعاليات الثنائية بين مصر ورواندا، من أهمها عقد مباحثات سياسية مع نظيره الرواندي، ومع وزير الصحة الرواندى، حيث سيشارك عبد العاطى وبصحبته الدكتور مجدي يعقوب في احتفالية بمناسبة إتمام المرحلة الأولى الخاصة بمركز "مصر-رواندا د. مجدي يعقوب للقلب".

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يلتقي خلال الزيارة مع أبناء الجالية المصرية في رواندا، كما سيشارك فى مائدة مستديرة مع أبرز رجال الأعمال الروانديين وممثلي القطاع الخاص الرواندي.

الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي رئيس رواندا
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