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10 قتلى وعشرات المفقودين خلال انهيار أرضي في منجم بإندونيسيا

02:36 م الإثنين 08 يوليو 2024

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جاكرتا - (د ب أ)

قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ في جزيرة سولاويسي الإندونيسية يقومون بالبحث، اليوم الاثنين، عن عشرات الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، بعد أن أدى انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وقال هيريانتو، رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية، إن الانهيار الأرضي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت في منطقة بون بولانجو بإقليم جورونتالو، مما أدى إلى دفن عمال مناجم ومخيماتهم المؤقتة تحت أطنان من الطمي والحطام.

وأشار هيريانتو إلى أنه تأكد مقتل 10 أشخاص، حتى اليوم الاثنين، وتم إنقاذ 21 آخرين وأصيب ستة من بينهم بجروح، ومازال 41 شخصا في عداد المفقودين.

وذكر هيريانتو أن الأمطار الغزيرة أعاقت جهود البحث، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في غمر المنطقة بالمياه.

وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن الانهيار الأرضي نجم عن الأمطار الغزيرة التي بدأت أمس الأول السبت.

وحذر عبد المهاري من أن الأمطار الغزيرة والرياح القوية من المتوقع أن تستمر في بون بولانجو وأجزاء أخرى من إقليم جورونتالو حتى غدا الثلاثاء.

جاكرتا إندونيسيا جزيرة سولاويسي الإندونيسية إقليم جورونتالو
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