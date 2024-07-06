استطلاع رأي: 3 من كل 10 ديمقراطيين يدعون بايدن للانسحاب من الانتخابات

وكالات

كشف استطلاع رأي أجرته وكالة "بلومبرج"، أن الرئيس الأمريكي مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن يضيق الفجوة مع سلفه كرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب إلى نقطتين في الولايات المتأرجحة رغم خسارة المناظرة.

وأوضح استطلاع الرأي أن ترامب يتقدم على بايدن في الاستطلاع بفارق نقطتين فقط.

كذلك أشار الاستطلاع، إلى أن ثلاثة من بين كل 10 ديمقراطيين يدعون بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي.

وأثار الآداء المخيب لآمال للديمقراطيين، مخاوف الكثير منهم من قدرة الرئيس الأمريكي بايدن على خوض المنافسة ضد منافسه الجمهور الشرس دونالد ترامب.