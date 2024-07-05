أكسيوس: البيت الأبيض والسي آي أي يحاولان سد الفجوة بين حماس وإسرائيل

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، إن البيت الأبيض والسي آي أي يحاولان سد الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن وفد الولايات المتحدة وصل إلى الدوحة الجمعة للمشاركة في المحادثات بشأن غزة.

كانت القناة 13 الإسرائيلية قالت نقلا عن مصادر، إن المفاوضات بشأن الأسرى لن تكون سهلة وقد تستغرق من 3 إلى 5 أسابيع.

وأضافت القناة العبرية، أنه من الممكن الإفراج عن الأسرى في غضون أسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي أكدا أهمية التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

وفي أول موقف له بعد تعيينه في وقت سابق اليوم الجمعة، دعا لامي إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وقال لامي إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى"، مضيفا "سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن رئيس الموساد عاد من الدوحة بعد اجتماع أولي مع الوسطاء.

وأضاف مكتب رئيس الحكومة، أنه تم الاتفاق بعد اجتماع الدوحة على توجه وفد لمواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل، موضحا أنه لا تزال هناك فجوات بين أطراف التفاوض.