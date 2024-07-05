ستارمر يتسلم رسميًا مهامه كرئيس وزراء بريطانيا بعد لقاء مع الملك تشارلز

وكالات

تسلم كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني رسميًا مهامه كرئيس وزراء بريطانيا بعد لقاء مع الملك في قصر باكينجهام.

وقال ستارمر، لديكم حكومة تعقد العزم لخدمة المواطنين البريطانيين وتحقيق مصالحهم، والتغيير يتطلب وقتاً طويلاً، لكن العمل بدأ للتو وسنعيد بناء بريطانيا.

وأضاف رئيس الوزراء الجديد، أن الحكومة ستتحمل مسؤولية ثقتها في حزب العمال وستقدم خدماتها للمواطنين، وسنقوم بتغيير سياسة حزب العمال.

وأكد رئيس وزراء بريطانيا أنه يجب العمل لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

وفيما سبق توجه ريشي سوناك وزوجته، نحو قصر باكينجهام، من أجل لقاء ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، عقب كلمته من أمام داونينج ستريت التي غادرها لأخر مرة كرئيس للوزراء البريطاني.

وأعلن قصر باكينجهام أن الملك تشارلز قبل استقالة سوناك، موضحاً في بيان مقتضب: "كان لدى النائب المحترم ريشي سوناك مقابلة مع الملك هذا الصباح وقد قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء والوزير الأول للخزانة، والتي كان جلالته مسروراً بقبولها".