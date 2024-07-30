أردوغان: إسرائيل خطر على العالم

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل ليست خطرا على لبنان وفلسطين فحسب، بل على العالم أجمع.

وأضاف الرئيس التريكي، أن إسرائيل تمارس وحشية تفوق التي اقترفها هتلر"، وأن غزة اليوم تحولت إلى أكبر معسكر إبادة في العالم، وفق وصفه.

وأكد أن قادة الغرب والمنظمات المنوط بها ضمان الأمن الدولي يشاهدون الوحشية في غزة "عن بعد" منذ نحو 300 يوم، في إشارة إلى أنهم لم يهتموا بإيقاف الحرب وحماية المدنيين.

وشدد على أن بلاده لن تترك الشعب الفلسطيني الشقيق وحده في أصعب أيامه.