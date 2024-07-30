بعد اقتحام سجن سدي تيمان.. لابيد: إسرائيل تشهد تهديدًا خطيرًا

(وكالات)

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيرلابيد، اليوم الثلاثاء، على اقتحام مستوطنون متطرفون، لمعسكر سدي تيمان، قائلًا إن ما شهدته إسرائيل يشكل تهديدا خطيرا على صورتها "كدولة يهودية ديمقراطية".

وقال لابيد، إن ما حدث دليل على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح غائب عن المشهد السياسي، وذلك "بعد اقتحام مليشيات من الملثمين قواعد عسكرية".

وأضاف لابيد، أن ما شهده سجن سدي تيمان في صحراء النقب أمس، بمثابة انقلاب على الديمقراطية، متهمًا بعض من وزراء ونواب حكومة نتنياهو بالمشاركة في محاولة اقتحام السجن.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من نتنياهو بالتحقيق مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إثر عدم وصول قوات الشرطة الإسرائيلية إلى معسكر سدي تيمان إثر وقوع الاشتباكات.