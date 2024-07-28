أكل أذن وعين مشرد.. لحظة القبض على رجل في لاس فيجاس (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو جديد يظهر لحظة القبض على كولين تشيك، الذي أكل أذن وعين رجل مشرد في لاس فيجاس.

تلقى رجال الشرطة بلاغاً عن رجلين يتشاجران أمام مبنى إحدى الشركات، وما إن وصلت الشرطة حتى وجدت أحدهما فاقداً للوعي وينزف بشدة من رأسه، مع اختفاء أجزاء من وجهه، فيما كان الأخير بجواره، وتظهر دماء وأشلاء بشرية وهي تغطي فمه وملابسه.

مشاهد جديدة للحظة القبض على كولين تشيك الذي تناول عين وأذن رجل مشرد في لاس فيغاس ما أدى لوفاته#العربية pic.twitter.com/0mzmLFkz3l — العربية (@AlArabiya) July 27, 2024

وتم توجيه تهمة القتل العمد إلى الجاني، وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة بعد ظهر يوم الاثنين، لكن لم يتم نقله إلى جلسة الاستماع لأنه دخل المستشفى، على أن يتم تحديد موعد آخر.