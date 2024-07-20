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بري: نستبعد أن تشن إسرائيل حربًا واسعة على لبنان

10:49 ص السبت 20 يوليو 2024

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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بيروت- ( د ب أ)

استبعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن تشن إسرائيل حربا واسعة على لبنان قد تتورط بها عدة دول إقليمية.


ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت عن بري قوله، في مقابلة مع صحيفة (أفينيري) الكاثوليكية الشهيرة، إن "الوضع في المنطقة خطير للغاية وليس فقط في الشرق الأوسط وما يحدث يهدد أوروبا والسلام العالمي".

وأضاف أنه "رغم الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد سمعنا تصريحات له تؤكد أن الولايات المتحدة لا تؤيد الحرب على لبنان لأن تداعياتها ستكون كارثية على لبنان والمنطقة".

وتحدث بري عن موقفه من انتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ دام عامين تقريبا، مشيرا إلى "أننا في مرحلة متقدمة".

وقال :"طلبت من رؤساء الكتل النيابية فتح باب الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية خلال سبعة أو 10 أيام على أبعد تقدير".


نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بيروت
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