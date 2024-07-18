أثناء محاولة تهريبهن.. سائق يجلد نساء مهاجرات داخل شاحنة بإيطاليا (فيديو)

وكالات

تبحث الشرطة الإيطالية عن سائق شاحنة ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يضرب مهاجرات بحبل موصول بقطعة معدنية لإجبارهن على النزول من شاحنته بالقرب من الحدود مع فرنسا.

ووفقا للسلطات، فإن المهربين قاموا بتحميل 12 امرأة إريترية داخل الشاحنة في أحد محطّات الوقوف بالقرب من الحدود الفرنسية يوم الإثنين بينما كان سائق الشاحنة يتناول طعام الغداء. ويُزعم أن النساء دفعن ما بين 100 إلى 150 يورو لنقلهن عبر الحدود.

وأظهرت اللقطات سائق الشاحنة وهو يصرخ، ويجبر النساء على النزول من الشاحنة، وقد تمكنت بعض النساء من الهرب دون أن تعرضت للجلد.

وتم إيواء هؤلاء الفتيات من قبل مؤسسة "كاريتاس إنتيميليا" في فينتيميليا، حيث عادت الفتيات وشرحن للمؤسسة ما حدث لهن.