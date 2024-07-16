وزيرة إسرائيلية تهدد بحل الحكومة حال الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا

(وكالات)

هددت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، اليوم الثلاثاء، بحل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محوري نتساريم وفيلادلفيا.

وكان قائد لواء ناحال الإسرائيلي، قد صرح أمس الاثنين، أن القوات العسكرية الإسرائيلية ستبقى في محور فيلادلفيا في حال طلب منهم البقاء فيه.

وأفاد قائد لواء ناحال، أن الجيش الإسرائيلي سينشئ منظومة دفاعية في محور فيلادلفيا لو طلب منا ذلك



ونفى نتنياهو في وقت سابق، موافقة إسرائيل على الانسحاب من محور فيلادلفيا بموجب اتفاق صفقة الأسرى، مؤكدًا استمرار تواجد القوات الإسرائيلية فيه.

