أمريكا: جهاز الخدمة السرية يشدد الإجراءات الأمنية بعد الهجوم على ترامب

واشنطن- (د ب أ)

أعلن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بمؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي، وكذلك تلك الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أعقاب محاولة اغتياله.

وقالت مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي شيتل إن خطة تأمين مؤتمر الحزب في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية "تم مراجعتها وتشديدها" بعد محاولة الاغتيال التي جرت أول أمس السبت.

وتعرض جهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية ساكن البيت الأبيض والرؤساء السابقين، للانتقاد في أعقاب محاولة الاغتيال التي جرت أول أمس السبت ، حيث أطلق مسلح النار على ترامب من فوق سطح منزل قريب أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

ووصفت شيتل في بيان لها خطة الإجراءات الأمنية لمؤتمر الحزب الذي يستمر أربعة أيام ، والذي بدأ أعماله اليوم ، بأنها مرنة وسيتم تعديلها بشكل أكبر إذا لزم الأمر "لضمان أعلى مستوى من الأمن لضيوف المؤتمر والمتطوعين ومدينة ميلووكي".

ومن المقرر أن يعلن في مؤتمر الحزب عن اختيار ترامب بشكل رسمي مرشحا عن الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل .

وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المتزايدة التي تم تنفيذها بالفعل لترامب في حزيران/يونيو الماضي ، سيتم إجراء تغييرات أيضا "لضمان حمايته المستمرة للمؤتمر وبقية الحملة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإجراءات الأمنية المشددة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس الأحد عن مراجعة مستقلة للترتيبات الأمنية خلال التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا حيث جرت محاولة اغتيال ترامب.