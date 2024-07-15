زيلينسكي يؤكد حاجة أوكرانيا لـ25 منظومة باتريوت للدفاع الجوي

كييف- (د ب أ)

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مجددا ان بلاده بحاجة إلى 25 منظومة باتريوت للدفاع الجوي لتأمينها.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف "وفقا لجيشنا، نحتاج إلى 25 منظومة باتريوت للدفاع الجوي لتأمين أوكرانيا بشكل كامل".

وتجنب زيلينسكي ذكر عدد منظومات باتريوت الموجودة حاليا لدى أوكرانيا، لكنه أكد أنها ليست كافية وأن هناك حاجة إلى منظومات بمدى وقدرات مختلفة لبناء نظام دفاع جوي معقد.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى إنه تلقى وعدا بتزويد بلاده بخمس بطاريات باتريوت إضافية أو منظومات مماثلة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن. وقبل شهر، قال زيلينسكي في إيطاليا على هامش قمة مجموعة الدول السبع إن بلاده تحتاج إلى سبعة على الأقل من هذه المنظومات.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تم تزويدها بأربعة منظومات باتريوت على الأقل، من بينها ثلاثة من ألمانيا.

ومع ذلك، تسببت الضربات الجوية الروسية في تدمير إو إلحاق أضرار بالعديد من منصات الإطلاق، وفقا لتقارير إعلامية.

يذكر أن نظاما كاملا يتكون من رادار وهوائيات ومراكز تحكم وقيادة للإطلاق والعديد من منصات الإطلاق يتكلف نحو عدة مئات من ملايين اليوروهات. ووفقا للعديد من المصادر، يبلغ ثمن الصاروخ الواحد نحو 3 ملايين يورو (3ر3 مليون دولار).