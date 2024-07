محاولة اغتيال ترامب.. الجمهوريون يتهمون بايدن ويطالبون بالتحقيق معه

كتب- محمود الطوخي

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، إن محاولة اغتيال الرئيس السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تنذر بفصل جديد مظلم من العنف السياسي، مشيرا إلى أن الحادث أعاد تعريف "حملة انتخابية مليئة بالأحداث التاريخية".

وذكر الموقع الأمريكي أن الحادث الذي ترك ترامب على بعد بوصات من الموت، يكتسب أهمية، إذ أنه وقع عشية مؤتمر للحزب الجمهوري لمناقشة الاضطهاد السياسي.

على الجانب الآخر يواجه الديمقراطيون تناقضا كبيرا، إذ أمضى الرئيس جو بايدن الأسبوعين المنصرمين في مواجهة الديمقراطيين المتخوفين من عدم قدرته على خوض المنافسة الانتخابية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأشار "أكسيوس" إلى أن ترامب الذي قال عبر منصة "تروث سوشيال" الخاصة، إنه شعر بالرصاصة تخترق جلده، سيكون مرحبا به في "ميلووكي (أكبر مدن ولاية ويسكنسن"يوم الاثنين كبطل ومقاتل، وحتى كـ "مسيح" لعناصر من القاعدة الإنجيلية. وأوضح الموقع الأمريكي أن الصور من إطلاق النار، والتي تصدرت الصفحات الأولى من الصحف العالمية، أصبحت أيقونية بالفعل في الوقت الحالي.

وتمكن المصورون من التقاط الصور لترامب بينما يسيل الدم من أذنه اليمنى ويشير بقبضته متحديا، ما أصاب مؤيديه في التجمع الانتخابي بالصدمة بعدما حاوطه عملاء الخدمة السرية. وقد بدا ترامب غاضبا ويصرخ خلال إجلائه من موقع الحادث "قاتل.. قاتل.. قاتل"، بعد أن قتل شخصان بينهما مُطلق النار. ولم يتطرق ترامب خلال حديثه مع منافسه الديمقراطي الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف، إلى المسائل السياسية، غير أن بايدن لم يفعل ذلك، بحسب "أكسيوس". وكتب سيناتور جمهوري من ولاية أوهايو، جيه دي فينس، في تغريدة، قائلا إن خطاب حملة بايدن الانتخابية بشأن التهديد الذي يشكّله ترامب للديمقراطية "أدى بشكل مباشر"، إلى محاولة الاغتيال.

Today is not just some isolated incident.



The central premise of the Biden campaign is that President Donald Trump is an authoritarian fascist who must be stopped at all costs.



That rhetoric led directly to President Trump's attempted assassination. — J.D. Vance (@JDVance1) July 14, 2024

كذلك دعا النائب الجمهوري من ولاية جورجيا، مايك كولينز، المدّعي العام الجمهوري بمقاطعة بتلر في ولاية بنسلفانيا، إلى توجيه اتهامات فورية ضد بايدن بتهمة "التحريض على اغتيال ترامب".

The Republican District Attorney in Butler County, PA, should immediately file charges against Joseph R. Biden for inciting an assassination. — Mike Collins (@MikeCollinsGA) July 13, 2024

بدوره، ربط كبير مستشاري حملة ترامب الانتخابية، كريس لاسيفيتا، في تغريدة، بين إطلاق النار على ترامب ومحاولات الديمقراطيين الماضية لإقصائه من الانتخابات، غير أنه قام بحذف التغريدة فيما بعد.

To clarify, Trump senior adviser LaCivita deleted the tweet where he suggests Biden/Democrats are to blame for the gunshots at the Trump rally in PA: https://t.co/3MGGdnz8Og pic.twitter.com/6JDqNKWz2W — Oriana González (@OrianaBeLike) July 13, 2024

وأكد "أكسيوس"، أنه على الرغم من إدانة بايدن وكبار الديمقراطيين السريعة للحادث، فإن محاولة الاغتيال ستؤدي لاضطراب رواية الاضطهاد التي تبناها ترامب في حملته الانتخابية. وذكر الموقع الأمريكي أن محاولة الاغتيال المروعة، اخترقت سريعا الأوساط الثقافية والرقمية، ما أُار ردود فعل متعاطفة من المؤثرين والرياضيين والمديرين التنفيذيين. فقد أيّد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المرشح الجمهوري ترامب في أعقاب محاولة الاغتيال، وحصد المنشور على منصة "إكس"، أكثر من 80 مليون مشاهدة.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

إيلون ماسك، على سبيل المثال، أيد ترامب على الفور في منشور حصد أكثر من 80 مليون مشاهدة على فيما قال مؤثر على يتويوب، في تغريدة يُسمى جيك بول، على منصة "إكس" "إذا لم يكن واضحا بما فيه الكفاية من يريده الله أن يفوز، عندما تحاول قتل ملائكة الله ومخلصيه في العالم، فإن ذلك يجعلهم أكبر، دائما ما يهزم الله الشياطين".