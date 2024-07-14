نتنياهو: التصريحات التي تستهدفني وعائلتي تشكل خطرا على الديمقراطية

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك تصريحات تستهدفني وعائلتي وهذا ما يشكل خطرا على الديمقراطية و تهديدا لها.

وخلال الأيام الماضية تصاعدت الاتهامات بين قادة المعارضة وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية، لنتنياهو بالعمل على إفشال صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة لأسباب شخصية.

كانت أوريت ستروك، عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي من الحزب الديني الوطني ذكرت اليوم الأحد، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يمكن أن يكون أيضا هدفا لمحاولة اغتيال، بسبب التحريض ضده.

واتهمت الوزيرة التي تنتمي إلى اليمين المتطرف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشين بيت" بعدم القيام بما يكفي لضمان سلامته، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت ، واي نت اليوم الأحد.

وكان نتنياهو قد أعرب عن صدمته لدى علمه بتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإطلاق نار.

وقال نتنياهو "لقد صدمت أنا (وزوجتي سارة) من الهجوم الواضح على الرئيس ترامب".

وأضاف "ندعو له بالسلامة والشفاء العاجل"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت(واي نت) اليوم الأحد.