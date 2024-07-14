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الشرطة الإسرائيلية : سائق يدهس بسيارته مجموعة قرب ثكنة عسكرية بتل أبيب

06:03 م الأحد 14 يوليه 2024

الشرطة الإسرائيلية - ارشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)

أفادت الشرطة وأجهزة الطوارئ أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح، اثنان منهم في حالة خطيرة، عندما دهس شخص بسيارة مجموعة الأشخاص التي كانت تقف عند محطة للحافلات بالقرب من ثكنة عسكرية إسرائيلية .

ووقع الحادث في الرملة على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب شرق تل أبيب، وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم "تحييد" سائق السيارة، دون أن يوضح ما إذا كان قد قُتل.

وأفادت تقارير إعلامية أن شرطة الحدود الإسرائيلية اعتقلت امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 37 عاما كانت تضع سكينا في جيبها للاشتباه في أنها كانت تخطط لهجوم، وذلك في حادث منفصل في الخليل بالضفة الغربية.

وأشارت التقارير أن المرأة أبلغت الشرطة، في وقت لاحق، أن زوجها عضو في حركة حماس ومحتجز في أحد السجون الإسرائيلية.

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