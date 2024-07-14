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BBC

بعد محاولة اغتياله.. ترامب يصل نيو جيرسي (فيديو)

10:05 ص الأحد 14 يوليه 2024

دونالد ترامب

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وكالات

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي، بعد وقت قصير من محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي.

ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وصل إلى المطار بعد 6 ساعات تقريبًا من محاولة اغتياله.

وكان من المقرر أن يقضي ترامب الليل، بناديه في بيدمينستر، قبل وقوع إطلاق النار.

وكشف مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت مبكر اليوم الأحد هوية المسلح المشتبه به وذكر أنه يدعى توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا من بيتل بارك، بولاية بنسلفانيا.

ولم يتضح سبب إطلاق كروكس النار على المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري.

ترامب دونالد ترامب مطار نيوآرك ليبرتي نيو جيرسي
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