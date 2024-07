بعد محاولة اغتياله.. ترامب يصل نيو جيرسي (فيديو)

وكالات

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي، بعد وقت قصير من محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي.

ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وصل إلى المطار بعد 6 ساعات تقريبًا من محاولة اغتياله.

وكان من المقرر أن يقضي ترامب الليل، بناديه في بيدمينستر، قبل وقوع إطلاق النار.

NOW - Trump arrives in New Jersey, hours after surviving assassination attempt. pic.twitter.com/ReALvxlYKC