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BBC

الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل أسلحة ذات تأثير واسع انتهاك للقانون الدولي

12:29 ص الأحد 14 يوليه 2024

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وكالات
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان في غزة.
وأشار المكتب الأممي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استخدام أسلحة ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة.
وأكد المكتب الأممي أن استخدام إسرائيل أسلحة ذات تأثير واسع يشير إلى نمط انتهاك متعمد للقانون الدولي.
واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ9 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة حرب غزة طوفان الأقصى
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