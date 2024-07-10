رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في اليونان

أثينا - (د ب أ)

يكافح رجال الإطفاء في اليونان المزيد من الحرائق فيما يئن جنوب أوروبا تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.

وأحاط حريق في أخارنيس، التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا شمال أثينا، مصانع قبل احتوائها بشكل كبير الليلة الماضية.

ومنذ أوائل مايو، شهدت اليونان مئات الحرائق التي تفاقمها الحرارة المرتفعة، والرياح القوية، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويخضع نصف اليونان لإنذار مرتفع أو مرتفع للغاية من حرائق الغابات، اليوم الأربعاء، فيما تفيد توقعات الأرصاد الجوية بأن درجة الحرارة في أجزاء من البر الرئيسي سوف تصل إلى 43 درجة مئوية الأسبوع المقبل.

وتستعر الحرائق أيضا في ألبانيا ورومانيا حيث تتعرض للتهديد غابة أشجار صنوبر يرجع تاريخها إلى 120 عاما مضت .