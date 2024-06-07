الرئيس الفرنسي يتعهد بتقديم مقاتلات ميراج إلى أوكرانيا

باريس- (د ب أ)

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوكرانيا بتزويدها بمقاتلات ميراج، على الرغم من أنه لم يحدد العدد الذي سيقدمه.

وفي حوار تلفزيوني في مدينة كاين في شمالي فرنسا ليل الخميس، قال ماكرون إنه يجري تشكيل تحالف مع الشركاء لتزويد أوكرانيا بمقاتلات ميراج 2000- 5، حتى تدافع عن نفسها ضد روسيا.

ويجب أن تتيح المقاتلات لأوكرانيا حماية أراضيها ومجالها الجوي، وفقا لما قاله ماكرون لشبكتي تي إف 1 و فرانس 2.

وأعلن الرئيس الفرنسي أيضا عن خطط لتدريب فرنسا لطيارين أوكرانيين اعتبارا من الصيف. وسوف يجري تدريب كتيبة مكونة من 4500 جندي أوكراني.

وبسؤاله عما إذا كانت فرنسا سوف ترسل مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، راوغ ماكرون في الإجابة.

وقال إن أوكرانيا تطلب التدريب على أراضيها وهذا لن يشكل تصعيدا للحرب.

وتابع ماكرون " نحن في إطار العمل مع جميع الشركاء وسوف نتخذ القرار على أساس جماعي في هذا الوقت كتحالف". وفي الوقت نفسه، أوضح الرئيس الفرنسي أن التدريب لن يجري في منطقة القتال.

وكان ماكرون قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعلق على مسألة النشر المحتمل لمدربين عسكريين فرنسيين في أوكرانيا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفرنسا، قائلا إنه سيدلي "ببيان دقيق للغاية في ذلك الوقت".

ويعتزم ماكرون استقبال زيلينسكي في مقر إقامته الرسمي بقصر الإليزيه بعد ظهر اليوم الجمعة.