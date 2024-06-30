زيلينسكي يطالب داعمي بلاده الغربيين بالسماح لأوكرانيا بضرب الداخل الروسي

كييف - (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي داعمي بلاده الغربيين إلى منح الجيش الأوكراني الحرية للرد على الضربات الروسية، في ظل العدد المتزايد من الهجمات الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية المعتادة اليوم الأحد "كلما أسرع العالم بمساعدتنا في التعامل مع الطائرات الروسية التي تسقط تلك القنابل، كلما استطعنا مهاجمة البنية العسكرية الروسية والمطارات العسكرية الروسية كلما اقتربنا من السلام".

وكان الجيش الأوكراني يطالب منذ فترة طويلة الغرب بمنحه التصريح لمهاجمة القواعد الروسية والقواعد الجوية بأسلحة ثقيلة داخل روسيا بعيدا عن خط المواجهة.

وحتى الآن، تسمح الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة والذخيرة التي تقدمها لها بالقرب من خط المواجهة وفي المنطقة الحدودية مع روسيا.