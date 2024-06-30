إعلان

BBC

زيلينسكي يطالب داعمي بلاده الغربيين بالسماح لأوكرانيا بضرب الداخل الروسي

11:56 م الأحد 30 يونيو 2024

فلاديمير زيلينسكي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كييف - (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي داعمي بلاده الغربيين إلى منح الجيش الأوكراني الحرية للرد على الضربات الروسية، في ظل العدد المتزايد من الهجمات الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية المعتادة اليوم الأحد "كلما أسرع العالم بمساعدتنا في التعامل مع الطائرات الروسية التي تسقط تلك القنابل، كلما استطعنا مهاجمة البنية العسكرية الروسية والمطارات العسكرية الروسية كلما اقتربنا من السلام".

وكان الجيش الأوكراني يطالب منذ فترة طويلة الغرب بمنحه التصريح لمهاجمة القواعد الروسية والقواعد الجوية بأسلحة ثقيلة داخل روسيا بعيدا عن خط المواجهة.

وحتى الآن، تسمح الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة والذخيرة التي تقدمها لها بالقرب من خط المواجهة وفي المنطقة الحدودية مع روسيا.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الجيش الأوكراني روسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماكرون يدعو لتشكيل ائتلاف ضد اليمين المتطرف بالجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

إعلان

إعلان

الرطوبة 90%.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بدرجات الحرارة
* مصر تدخل موسوعة جينيس في الكشف عن 5 أورام سرطانية -(صور)
* المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. التنمية المحلية تكشف التفاصيل والاستثناءات