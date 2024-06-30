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وزير إسرائيلي: لا مفر من حرب مع حزب الله

04:01 م الأحد 30 يونيو 2024

بتسلئيل سموتريتش

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(وكالات)


قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد، إنه لا يرى مفرًا من اندلاع حرب "حتمية" مع حزب الله اللبناني.

وأضاف سموتريتش، أنه لا يستخف بالثمن الذي ستدفعه إسرائيل في حال اندلعت حرب مع لبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستدفع ثمنًا أكبر بكثير في حال لم تتحرك لضبط الوضع على الحدود الشمالية.

وطالب الوزير اليميني المتطرف، الإسرائيليين بعدم الانجراف وراء من أسماهم "الأقلية الصاخبة" قائلًا إنهم يحاولون جر إسرائيل إلى حروب داخلية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد أعرب عن تفضيله للحل الدبلوماسي من أجل تهدئة التوترات مع لبنان، قائلًا إن الحل السياسي هو الأفضل في ظل الظروف الحالية التي تشهدها إسرائيل.

بتسلئيل سموتريتش حرب مع حزب الله حزب الله اللبناني
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